«Надеюсь увидеть себя прежнюю»: располневшая жена Галустяна показала честное селфи без обработки

Виктория Галустян подарила известному артисту Михаилу Галустяну двух дочек, пара счастливо жената уже 13 лет. Все это время девушка отличалась хрупкостью и изяществом и даже роды никак не отразились на ее формах.

Однако пандемия сказалась на фигурах многих людей, после долгой самоизоляции не все могут взять волю в кулак и заняться спортом. Не стала исключением и верная спутница комика. В личном блоге она сделала честное фото в кроп-топе и облегающих лосинах, показав свое тело без прикрас.

«Моему телу необходимо самое важное — это движение и спорт. С достоинством и легкостью пойду в зал подтянуть свое тело и прокачать силу воли. Где-то больше полугода поддавалась своей лени и забросила зал, ходила не регулярно и занималась не очень активно. Сейчас все паззлы сложились в пользу тренировок, поэтому в скором времени надеюсь увидеть себя прежнюю», — написала она в Instagram.

При этом многие фолловеры брюнетки сочли, что даже в располневшем виде она выглядит замечательно, а кое-кто и вовсе не увидел недостатков в ее фигуре.

«Вы прекрасны! Но как я всегда говорю себе: «Нет предела совершенству», «Если с такой классной фигурой еще и в зал на совершенствование, то вообще бомба будет», «Да все супер у вас с телом, а хорошего человека должно быть много!», «На кости только собаки бросаются, оставайтесь такой!» — можно увидеть в аккаунте Вики.

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