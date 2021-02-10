«Миюша была совсем кроха»: Исхаков вспомнил незабываемый отдых с Гагариной в Португалии

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram разместил кадр, на котором можно увидеть большой и очень длинный мост. Он находится в столице Португалии Лиссабоне. Как отметил фотограф, он всегда с теплом вспоминает поездку в эту страну со своей тогдашней женой певицей Полиной Гагариной и совсем маленькой дочкой Мией.

«Миюша была совсем кроха. Говорить еще не умела и повторяла лишь одно слова – Бупа. Что это значит мы не знали, но оно означало все на свете. В общем мы и стали Мию называть Бупа. А поскольку мы были в Португалии, а там все слова заканчиваются на Ш, то мы называли ее Бупаш. Такая маленькая, но очень важная история». Дмитрий Исхаков

«Трогательная история и фото потрясающее», «Дима, снимок красивый и история интересная», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Дмитрий Исхаков в прошлом году развелся с Полиной Гагариной. У пары подрастает общая трехлетняя дочь Мия, которая живет с мамой, но часто бывает в гостях у отца.

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