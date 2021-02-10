«Это офигенно!»: Седокова в силуэтном платье поманила эффектным бюстом

В прошлом году Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма, с которым певица встречалась на протяжении года. Кадры со свадьбы артистка решила показать в своем новом клипе на песню «Привязана к тебе». Трек сразу стал весьма популярным. В своем Instagram Седокова показала, как исполняет его в live.

Для этого Аня выбрала силуэтное платье черного оттенка, которое подчеркнуло ее эффектную фигуру. А благодаря его асимметричному фасону артистка в очередной раз сделала акцент на своем пышном бюсте. Образ завершила нюдовыми полусапожками на шпильке.

«Ты какая красивая! Шикарно! Так нежно! Это офигенно!» — писали пользователи Сети.

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