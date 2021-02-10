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«Он желтушного цвета вообще!»: Малахов показал Яковлева из «Иванушек» перед смертью

Телеведущий заявил, что никто не обращал внимания на проблемы со здоровьем певца.

«Он желтушного цвета вообще!»: Малахов показал Яковлева из «Иванушек» перед смертью
Андрей Малахов. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Андрей Малахов во время программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» показал, как выглядел солист группы «Иванушки» Олег Яковлев за десять дней до смерти. На видео можно увидеть, что у певца достаточно изнеможенный вид.

Олег Яковлев
Олег Яковлев. Фото: кадр из шоу «Прямой эфир»

На записи он говорит, что предчувствует беду в недалеком будущем. Произносит, что каждый должен найти для себя теплое местечко в этом мире и куда-нибудь съездить. Почему-то утверждает, что нормального и теплого лета не будет.

«Посмотрите на глаза и цвет лица солиста! Он желтушного цвета вообще! Сейчас все делят всю его недвижимость, бабки и счета!»

Андрей Малахов

Напомним, что за наследство Олега Яковлева сейчас идет самая настоящая война. Спором стала его шикарная квартира на Дербеневской набережной. Он хотел оставить ее другу Роману Радову, но в апартаментах поселилась его гражданская жена Александра Куцевол. Она заявляет, что они успели оформить официальный брак в Сербии и поэтому из жилья она съезжать не намерена.

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Александра КуцеволАндрей Малаховгруппа "Иванушки"Олег ЯковлевРоман Радов