«Он желтушного цвета вообще!»: Малахов показал Яковлева из «Иванушек» перед смертью

Телеведущий Андрей Малахов во время программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» показал, как выглядел солист группы «Иванушки» Олег Яковлев за десять дней до смерти. На видео можно увидеть, что у певца достаточно изнеможенный вид.
На записи он говорит, что предчувствует беду в недалеком будущем. Произносит, что каждый должен найти для себя теплое местечко в этом мире и куда-нибудь съездить. Почему-то утверждает, что нормального и теплого лета не будет.
«Посмотрите на глаза и цвет лица солиста! Он желтушного цвета вообще! Сейчас все делят всю его недвижимость, бабки и счета!»
Напомним, что за наследство Олега Яковлева сейчас идет самая настоящая война. Спором стала его шикарная квартира на Дербеневской набережной. Он хотел оставить ее другу Роману Радову, но в апартаментах поселилась его гражданская жена Александра Куцевол. Она заявляет, что они успели оформить официальный брак в Сербии и поэтому из жилья она съезжать не намерена.