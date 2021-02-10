«Маша – предательница. С нее надо три шкуры содрать»: Соседов призвал выгнать Максакову из России

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал навсегда выгнать оперную диву Марию Максакову из России. Как известно, звезда недавно вернулась в родную страну и начала активно ходить на ток-шоу.

«Маша — предательница, с нее надо три шкуры содрать, а не эфиры на телевидении давать! Чем она заслужила выступление на федеральных каналах? Как певица она средняя, таких у нас тысячи. Ее уровень — уровень музыкального училища. Ей еще учиться и учиться, чтобы стать хорошей артисткой».

Сергей Соседов

По словам Сергея Соседова, за последние годы Максакова вылила огромное количество грязи про родную страну, а ей при этом еще и эфиры на телевидении дают. При этом почему-то никто не задает ей вопросы — раскаивается ли она за свои прошлые поступки, сообщает «Собеседник».

больше по теме Максакова после серии скандалов на шоу Борисова покинула Россию, улетев в Киев При этом оперная дива должна снова приехать в нашу страну в самое ближайшее время.

Напомним, что Мария Максакова в 2016 году покинула Россию вслед за мужем политиком Денисом Вороненковым. Он на тот момент был уже под следствием в связи с рейдерским захватом здания в Москве. В 2017 году Вороненков был убит в Киеве.

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