«Бедра слишком идеальные»: Савельева запечатлелась в мерцающем бикини, томно возлежа в кровати

Саша Савельева в свои 37 лет остается все той же озорной девчонкой, которой ее узнали много лет назад на «Фабрике звезд».

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Девушка не потеряла ни энергии, ни огонька в глазах, ни своей фирменной внешности и фигуры. И это несмотря на то, что она молодая мама со свойственными заботами. В марте 2019-го года она подарила мужу актеру Кириллу Сафонову малыша Леона.

Фан-аккаунт певицы накануне решил показать свою любимицу во всей красе, выложив в Сеть ее домашнее фото в купальнике. Артистка красиво легла на кровать, облачившись в мерцающий купальник оттенка «мокрый асфальт». Стоит ли говорить, что этот кадр оставил неизгладимое впечатление на Сашиных почитателей.

«Какая фигура! Отвал башки!», «Я вижу у нее один недостаток – бедра слишком идеальные», «Талия! Огонь!», «Такая натуральная и красивая, Саша оставайтесь собой всегда, вы так прекрасны!», — прокомментировали снимок фолловеры.

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