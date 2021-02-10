Стильные сестры: Лиза Галкина вслед за Кристиной Орбакайте отметилась в модных брюках с лампасами

Алла Пугачева, сама великая модница, воспитала в том же духе и своих дочерей. И, хотя разница в возрасте у Лизы Галкиной и Кристины Орбакайте весьма внушительная, обе блондинки всегда следят за модой и стараются подбирать наряды в соответствии с тенденциями.

Все три родственницы поддержали тренд на лампасы. Недавно о нем в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказывала Эвелина Хромченко. По словам ведущей, боковая прошивка сразу же делает аутфит более привлекательным и интересным. Свою актуальность она никогда не потеряет, поскольку пришла из форменной одежды.

Алла Борисовна отметилась на нескольких светских мероприятиях в костюмах с лампасами, один из самых ярких образов – алый с белыми прошивками. А Кристина Орбакайте подчеркнула длинные ноги джинсами-трубами с тонкими лампасами. Ее младшая сестра Лиза Галкина в трендовом костюме дала домашний концерт на фортепиано.

«Очаровательная девочка», «Красавица и всегда так хорошо одета», «Лизочка милая и модная всегда», «Обожаем эту девочку», — прокомментировали обнародованное видео почитатели звездной семьи Примадонны.

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