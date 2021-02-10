«Бывший муж локти кусает»: Климова красиво обнажила изящное бедро в мерцающем платье с разрезом

Актриса в свои 43 года отличается изяществом и статью.

Екатерина Климова – счастливая мама четверых детей, ее отпрыскам (двум мальчикам и двум девочкам) от пяти до 18 лет. Актриса родила детей будучи в трех законных браках. Старшую наследницу Елизавету, которая уже учится в МГУ и планирует стать тележурналисткой, она подарила первому мужу ювелиру Илье Хорошилову.

Средних сыновей Корнея и Матвея – второму супругу актеру Игорю Петренко. И младшую дочку Беллу – коллеге-артисту Геле Месхи. Сейчас женщина абсолютно свободна, но не исключает, что когда-нибудь вновь пойдет под венец.

В свои 43 года звезда сериала «Бедная Настя» остается в великолепной форме, привлекая внимание толпы поклонников. Многим мужчинам не понятно, как ее избранники не смогли уберечь отношения и разошлись с такой красавицей. Об этом заговорили почитатели Екатерины, увидев в фан-аккаунте ее фото в мерцающем платье.

Звезда присела возле фигуры льва, обнажив красивое бедро в глубоком разрезе вечернего наряда.

«Бывший муж локти кусает», «Все три кусают», «Я бы такую женщину не отпустил!», «Как такая красавица может быть одной?», «До чего ж ты, Катя, хороша. Ягода-малина», «Ведьма. Все молодеет и молодеет», «Если бы знала, как я тебя люблю! Ты — мой свет, мое вдохновение, любимая Катя», «Красивые ножки», «Иу, какие тату интересные показались», — прокомментировали пользователи Сети.

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