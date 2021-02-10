Вошел в шорт-лист: фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» может получить «Оскар»

12 ноября 2020-го года на российских экранах впервые показали фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о некогда засекреченных событиях в Новочеркасске 1962 года. Тогда произошел массовый расстрел митингующих рабочих, которые протестовали против уменьшения зарплаты на фоне повышения цен. Главную роль по традиции в ленте сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая.

Фильм уже получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, что для Кончаловского оказалось удивительным. Он был уверен, что показанный сюжет может тронуть только людей, которые знакомы с советскими реалиями.

И вот теперь очередная победа российского кинодеятеля – ленту включили в шорт-лист претендентов на премию «Оскар». Конечно, не факт, что работа дойдет до финала, но и этот шаг является знаковым для отечественной киноидустрии. Тем более, для столь специфичной картины.

Смотрите также