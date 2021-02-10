«Мне нужно было повеселиться»: Водянова пошла на эксперимент с имиджем, представ с зелеными волосами

В специальной компьютерной программе топ-модель показала себя в разных образах.

Топ-модель Наталью Водянову многие воспринимают только как блондинку с натуральными локонами, поэтому, когда в ее личном блоге появилось фото с зелеными волосами, удивлению некоторых фолловеров не было предела.

Как оказалось, этот бьюти-эксперимент – всего лишь результат обработки фото в специальной компьютерной программе. А вслед за цветом свежей листвы следуют и другие варианты в карусели Instagram Водяновой. Звезда также примерила стайл с сединой, с сиреневыми волосами, рыжими, розовыми, темно-бирюзовыми и другими.

«Мне нужно было немного повеселиться. А какой цвет понравился вам?» — обратилась она к фолловерам.

Реакция была бурной и разнообразной. «Наташа, я чуть чаем не подавился. Напугали. Вы ж натуральный блонд, а тут такие тона…», «Pink!», «Однозначно, последний», «С седыми волосиками очень хорошо», «Nononononono», «Мне все варианты понравились, каждый цвет дает свой эффект», «Не узнала!», «Лягушка», — отреагировали люди.

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