«Пример оптической иллюзии»: Васильев показал ткань, которая моментально делает фигуру стройнее

В эфире «Модного приговора» на Первом канале подняли тему одежды для корпулентных женщин. Многие считают, что для них невозможно найти одежду, которая бы сидела идеально. Однако ведущие проекта Эвелина Хромченко и Александр Васильев с этим не согласны.

Эксперты уверены, что при соблюдении определенных стилевых правил, крупные модницы могут выглядеть очень привлекательно. Например, дамам с выдающимися параметрами не стоит увлекаться облегающими нарядами, а вот оверсайз и полуприталенные экземпляры – их вариант. Хорошо формируют фигуру и более изящные линии модели с баской, вертикальными линиями. Облегчают образы однотонные брючные костюмы, а также черные наряды, прячут под собой рельефы разнообразные пончо.

Еще один выход – одежда с асимметричным рисунком. Пример такого комплекта был представлен на подиуме программы, а Александр Васильев прокомментировал его.

«Если у вас корпулентные формы, думайте о том, как их скрыть. Благодаря асимметрично расположенному геометрическому рисунку формы полностью завуалированы», — рассказал историк моды.

Хромченко также предложила пышнотелым представительницам слабого пола забыть о контрастной обуви, отдав предпочтение туфлям или ботинкам в тон брюкам или колготкам. А иначе ноги будут выглядеть намного толще, об этом мы писали ранее.

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