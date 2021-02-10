Мамина любовь: звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина впервые показала лицо маленького сына

В декабре 2020-го актриса Алина Ланина впервые стала мамой. Звезда сериала «СашаТаня» родила мальчика Леву. Имя своего мужа девушка держит в секрете – так попросил супруг. Известно только лишь, что он бизнесмен, работает в киноиндустрии, занимается творчеством.

Периодически актрисе приходится объяснять людям, что на самом деле она не является женой олигарха. А образ Евы, избранницы миллионера Сильвестра (сыграл Алексей Климушкин), который зрители видели в ситкоме, всего лишь кинокартинка.

Девушка признает, что эти выдумки – отчасти следствие ее закрытости, ведь она не афиширует свою личную жизнь, не выкладывает в Сеть снимки с близкими. Но ничего поделать с этим не может, поскольку такую позицию приняли ее родственники. Однако накануне небольшое отступление от правил Алина все-таки сделала. Она обнародовала видео с маленьким сыном, впервые показав его лицо крупным планом.

В кадре актриса покрывает поцелуями крошечного отпрыска так, как это делают все любящие мамочки маленьких детей.

«Знакомо? Печеньки, даже?» — подписала она видео.

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