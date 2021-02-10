«Переживал тяжело»: Жулин рассказал о болезненном разводе с Навкой

Пара рассталась в 2008 году, но тренер до сих пор помнит ту душевную боль.

Чета Александра Жулина и Татьяны Навки долгое время считалась одной из самых красивых среди российских звезд. Их связывала не только любовь, но и общее дело. Однако, как только фигуристка получила олимпийское золото, их семейная жизнь дала трещину. Об этом рассказал ее экс-муж на YouTube-канале Василия Конова.

После получения заветной медали, супруги решили вернуться из США в Россию, где перед Татьяной открывались новые перспективы. Этот шаг, а также участие в проекте «Ледниковый период», по мнению спортсмена, стал для их союза роковым.

«Таня выиграла Олимпиаду, открылись очень многие возможности, с этого момента надо было все взвешивать на весах. А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент, что надо пойти по разным путям», — сказал Жулин на интервью.

Тяжелее всего мужчина перенес расставание с шестилетней дочкой Сашей, он представить себе не мог, как жить без малышки. «На тот момент я тоже был не один, а переживал все равно тяжело», — признался он.

В итоге спортсмены смогли найти компромисс в отношениях и разошлись. Позже Татьяна вышла замуж за Дмитрия Пескова, подарив ему дочь Надю. А Жулин женился на фигуристке Наталье Михайловой. Она родила ему двух наследниц – Екатерину и Елену.

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