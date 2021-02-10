Омолаживающий тренд: Ковальчук вслед за Лопыревой приобрела шубу оттенка кэмел

Юлия Ковальчук представила своим поклонникам стильный лук, который она собрала в основном из одежды оттенка кэмел.

Она примерила актуальную шубу Тедди, клетчатый шарф, шапочку-лапшу и кроссовки в тон. Также в одном колоре оказалась и поясная сумка певицы. Лишь спортивные брюки и джемпер звезды были в другом тоне – сером, однако в том же слегка припыленном характере.

«Примерно так мы выглядим 90% нашего времени, или еще уютнее. Девочки, я права?» — подписала свое фото в личном блоге артистка.

Ранее шубу в том же цвете кэмел приобрела Виктория Лопырева. Она остановила свой выбор на дубленке. О том, что этот цвет в тренде рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор», ведущая заверила, что оттенок вряд ли окончательно потом потеряет свою актуальность. Тем более, у него есть одна приятная особенность – он визуально омолаживает образы.

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