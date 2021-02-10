«Так упасть умудриться!»: дочери Ларисы Гузеевой сделали срочную операцию

Единственная дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова попала в клинику. Девушке сделали срочную операцию на колене. В настоящий момент она чувствует себя более-менее неплохо.

По крайней мере, брюнетка нашла в себе силы выложить в Сеть кадры из больничной палаты с фиксатором на ноге.

«Со мной все хорошо», — сообщила она.

Ведущую шоу «Давай поженимся!» в настоящий момент переполняют теплые чувства по отношению к врачу, который провел наследнице операцию. Она как опытный блогер провела прямой репортаж из клиники, представив спасителя своим фолловерам. По ее словам, доктора она нашла по рекомендации Алексея Серебрякова. Хирургическое вмешательство Ольге пришлось перенести из-за неудачного падения.

«Так упасть надо было умудриться!» — негодует Гузеева.

Напомним, Ольга родилась в третьем браке Ларисы с ресторатором Игорем Бухаровым. Они счастливы вместе с 1999 года. От первого союза с музыкантом Сергеем Курехиным у актрисы наследников не появилось. А вот со вторым мужем, грузинским редактором Кахой Толордавой, у нее родился сын Георгий. Сейчас парню 28 лет, дочке – 20.

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