«Какая красивая!»: 51-летняя Бледанс показала безупречную фигуру с рельефным животом, представ топлес

Звезда обнародовала видео, снятое во время наложения грима на тело перед съемками фильма.

Секс-символ российского телевидения Эвелина Бледанс оригинально отметила День стриптиза. 51-летняя актриса показала свое тело во всей красе топлес. Обнародованное в Сети видео наделало немало шума. Instagram артистки просто закипел от восторженных комментариев – люди были поражены насколько безупречно выглядит фигура знойной брюнетки.

«Вот решила в честь праздничка выставить секретную подготовку на съемочной площадке фильма «Стриптизеры». Честно скажу — впервые меня так подробно красили. А трусы салфетками задрапированы таким же методом, как мужчинам рубашки во время грима прячут», — прокомментировала кадры Эвелина.

Она красиво подвигала округлыми бедрами на камеру, сверкнув рельефным животом и изящными длинными ногами. При этом артистка не обошлась без своих фирменных шуточек, заявив, что у нее «на Мальдивы денег нет». Поэтому, дескать, ей приходится щеголять в бумажном белье, воображая курортную атмосферу.

«Какая красивая!», «Боже, абсолютно безупречная фигура, восторг!», «Эвелина, как вам удается сохранять такую фигуру!», «Какие мышцы на животе!», «Ножки – шик», «Талия, как у 20-летней», «Как змея, тонкая, изящная», «Огонь!», «Невероятная!» — восхитились фолловеры.

Смотрите также