«Я бы очень не рекомендовала»: Хромченко рассказала, какая обувь полнит ноги

Наша стройность напрямую зависит не только от образа жизни, который мы ведем, но и от одежды. По крайней мере, если говорить о чисто визуальном эффекте. Наряд может зрительно сделать фигуру стройнее, но может и испортить ее. Об этом заговорили на «Модном приговоре» Первого канала.

Эвелина Хромченко уверена, что женщина становится стройнее в черных облачениях, однотонных костюмах, комплектах оверсайз и полуприталенных платьях-футлярах. Хорошо также скрывают лишний вес модные на сегодня пончо. Но тут важно не прогадать с обувью. Тем, кто не обладает изящными ножками, лучше выбирать туфли, ботинки или сапоги в тон брюкам либо колготкам или хотя бы не сильно контрастные. В обратном случае, обувь может «обрезать» ноги, сделать их визуально короче и еще шире.

Этот эффект зрители шоу смогли увидеть собственными глазами, после неудачного преображения героини проекта «народным стилистом». Участница модного эксперимента примерила на корпулентные ноги светлые ботинки и темные облегающие брюки со свободной рубахой.

«Я бы очень не рекомендовала женщинам, у которых уверенные спортивные ножки, как у нашей героини, носить контрастную обувь. Да, белые ботинки сейчас в моде, но если вы решили носить облегающие лосины или джинсы скинни, несмотря на то, что вы совсем не в формате скинни, то контраст между обрезом обуви и брюками создаст эффект того, что у вас нога станет в два раза толще, чем она есть на самом деле! Это сейчас и происходит!» — возмутилась ведущая.

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