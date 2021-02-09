Белый налив: певица Asti подчеркнула пышную грудь черным топом-бюстье

Солистка дуэта Artik&Asti Анна Дзюба, безусловно, обладает роскошной внешностью и формами. Asti обожает демонстрировать свою сексуальность и делает это при каждом удобном случае.

Некоторое время назад певица провела Медовый месяц с мужем Станиславом на Мальдивах. Отдыхая на островах, Asti щедро делилась своими дерзкими снимками. А вернувшись в Москву продолжила это делать. Разумеется, теперь она позирует не в бикини, а в нарядах, которые тоже подчеркивают ее чувственность.

На фото в Instagram вокалистка предстала в черном топе-бюстье, который выгодно подчеркнул ее женственную грудь и оттенил мраморного цвета кожу.

«Это я стою красивая и жду наш новый альбом. Одна из песен будет называться «Истеричка», она, кстати, одна из моих любимых», — написала под снимком вокалистка.

Поклонники тут же принялись осыпать Asti комплиментами, утверждая, что в образе на фото она похожа на американскую исполнительницу Ариану Гранде.

«Ой, какая богиня», «Ты похожа на Ариану Гранде», «Очень красивая! Ждем новый альбом», — высказываются в Сети.

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