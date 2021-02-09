«Нелепо выглядит»: танец Ольги Бузовой и Яны Рудковской на катке высмеяли в Сети

Ольга Бузова с недавних пор проводит некоторую часть своего времени в обществе Яны Рудковской и ее супруга, прославленного фигуриста Евгения Плющенко. Звездная пара готовит ледовый проект, в котором будет задействована и Ольга Бузова.

«Готовим новый ледовый необычный проект! Ну а какой теперь проект ледовый без Оли», — написала в Instagram Яна Рудковская.

Деталей будущего творения продюсер пока не раскрывает. А между тем своей первой коллаборацией на катке Ольга Бузова и Яна Рудковская уже успели наделать шума в Сети. Красавицы исполнили зажигательный танец, правда, пока не на льду.

«Только для поклонников», — подписала видео танца в Instagram Рудковская.

В кадре они с Бузовой сумели раскрепоститься и немного похулиганить. Но не все подписчики продюсера оценили ее смелость. Под видео много нелестных комментариев в адрес звездных девушек.

«Как это все нелепо выглядит», «35 лет и 45. Вроде все есть. Зачем скакать, для кого? Смешно, право!», «У Яны движения, как у бабули», — отозвались хейтеры.

С ними спорят преданные фанаты Рудковской.

«Завидуйте тише. Кстати, Яну вообще не узнала! Шикарно выглядит!» — парируют они.

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