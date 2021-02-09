«Сколько чувственности»: Вера Брежнева в микроплатье и ботинках на тракторной подошве нежничает с подругой

Известная исполнительница Вера Брежнева поделилась в Instagram снимком с подругой, которая моложе ее на одиннадцать лет. Примечательно, что для съемок девушки выбрали похожие образы. Две блондинки позируют в маленьких черных платьях и грубых ботинках на тракторной подошве, из-под голенищ которых виднеются черные носки.

«Выстраивать отношения с людьми — это целое искусство. И не важно при этом, какого ты возраста, пола, какой у тебя статус. Важно лишь одно. Если отношения дороги для тебя — ты действуешь. Но это касается обоих. Игра в одни ворота — это не игра, это тренировка», — поделилась мыслями Вера Брежнева.

Она рассказала, что уже много лет дружит с девушкой на фото и в один день с ней отмечает день рождения.

«Но так круто, что мы говорим на одном языке. Язык любви, дружбы, доверия и честности. И на нем я говорю со всеми своими друзьями», — заверила подписчиков певица.

Поклонники забросали звезду и ее приятельницу комплиментами.

«Да, сколько чувственности. Человечность — редкость, счастья», «Вера нереально красивая», «Девчонки — отпад», — высказываются в Сети.

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