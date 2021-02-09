Мария Максакова впервые за долгое время пообщалась с мамой погибшего мужа

Певица и ее бывшая свекровь встретились на популярном ток-шоу.

Чуть больше, чем через месяц, исполнится четыре года со дня гибели экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Все это время его вдова Мария Максакова и мама Людмила Николаевна находились в состоянии затяжного конфликта.

Максакова затаила обиду на свекровь, когда та после смерти Дениса негативно высказалась о нем. Оперная певица не разрешала бабушке видеть внука Ваню. Появившись в студии программы «Пусть говорят», Людмила Николаевна стала просить Марию Максакову дать ей возможность увидеть наследника своего погибшего сына Дениса.

больше по теме Максакова после серии скандалов на шоу Борисова покинула Россию, улетев в Киев При этом оперная дива должна снова приехать в нашу страну в самое ближайшее время.

«Я хотела увидеть внука. Смотрю Instagram, а там только Маша с устрицами», — сказала Людмила Николаевна.

Она также упрекнула певицу в том, что та не может наладить отношения с родной матерью и детьми от брака с бизнесменом Тюриным.

Вряд ли эта встреча Марии и Людмилы Николаевны в студии положит конец их конфликту, они так и не смогли договориться. Правда, Максакова все же пообещала, что бабушка увидит внука – пока мама находилась в Москве, Ваня оставался в Киеве с няней.

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