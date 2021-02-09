Мария Максакова впервые за долгое время пообщалась с мамой погибшего мужа

Чуть больше, чем через месяц, исполнится четыре года со дня гибели экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Все это время его вдова Мария Максакова и мама Людмила Николаевна находились в состоянии затяжного конфликта.
Максакова затаила обиду на свекровь, когда та после смерти Дениса негативно высказалась о нем. Оперная певица не разрешала бабушке видеть внука Ваню. Появившись в студии программы «Пусть говорят», Людмила Николаевна стала просить Марию Максакову дать ей возможность увидеть наследника своего погибшего сына Дениса.
«Я хотела увидеть внука. Смотрю Instagram, а там только Маша с устрицами», — сказала Людмила Николаевна.
Она также упрекнула певицу в том, что та не может наладить отношения с родной матерью и детьми от брака с бизнесменом Тюриным.
Вряд ли эта встреча Марии и Людмилы Николаевны в студии положит конец их конфликту, они так и не смогли договориться. Правда, Максакова все же пообещала, что бабушка увидит внука – пока мама находилась в Москве, Ваня оставался в Киеве с няней.