Пополнение в королевской семье: принцесса Евгения родила первенца от предпринимателя

Как известно, в британской королевской семье главной считается королева Елизавета II. Она активно участвовала в воспитании сыновей принцессы Дианы — принцев Уильяма и Гарри, которые одно время были завидными женихами, но теперь уже обзавелись семьями. Также десятой в линии наследования трона стоит двоюродная сестра принцев — принцесса Евгения. В октябре 2018 года она вышла замуж за предпринимателя Джека Бруксбэнка.

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А не так давно во дворце подтвердили, что девушка беременна. 30-летняя девушка почти не появлялась на публике. Ей удавалось скрывать изменения в фигуре. 9 февраля стало известно, что Евгения впервые стала мамой. Она подарила своему избраннику сына. Первый внук герцога и герцогини Йоркских и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского Малыш родился в 08:55 в больнице Портленда. Примечательно, что при таинстве рождения присутствовал Бруксбэнк.

В официальном аккаунте принцессы появилось первое фото младенца. Родители показали его крохотные ручки. Отмечается, что Ее королевское высочество хорошо себя чувствует, как и малыш. Теперь члены королевской принимают поздравления. В СМИ Англии уже сообщили, что королева была проинформирована о том, что в семье произошло пополнение. Она рада этой новости, как и другие члены семьи. Имя крохи пока сохранено в тайне.

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