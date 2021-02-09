«Они ей деньги на телефон кидают»: жена Солнцева освоила виртуальный секс с пожилыми иностранцами

Екатерина Терешкович закрывается от мужа для этих целей на балконе.

Фрик Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о новом «увлечении» пожилой жены Екатерины Терешкович, которому он совсем не рад.

«Она сейчас повадилась на балконе заниматься виртуальным сексом со старыми иностранцами. Они ей деньги на телефон кидают. В переводе на наши деньги по 150 рублей. Вот такой у нее спорт. Я, конечно, ругаюсь на нее. Компьютер отбираю». Гоген Солнцев

Как отметил Солнцев, на данный момент срывов у жены нет. Она не пьет. «Просто сейчас зима и у Кати нет обострений. Но я с ужасом жду весну. У нее могут начаться психические отклонения. Сейчас Катя читает мою книжку, которая вышла в январе. Кроме того, она ждет пенсию, чтобы купить себе новое кружевное нижнее белье», — заявил Гоген Солнцев.

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Ранее в Сети появилась фотография, на которой Гоген Солнцев обнимает любимую жену. Пользователи порадовались за пару, у которых, как многим показалось, все прекрасно в семейной жизни.

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