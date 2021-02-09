«Вот вам фото без всего»: 43-летняя Анфиса Чехова показала, как выглядит на самом деле

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова сделала неожиданное признание в Instagram. Звезда заявила, что устала от глянцевых картинок в Сети. Анфиса Чехова решилась предстать перед поклонниками такой, какой ее видят близкие люди, – уставшей, с темными кругами под глазами, с неидеальной кожей лица и шеи.

«Говорят, без фильтров и фотошопа я еще ничего», — написала актриса под фото.

Она рассказала, что напугана своей привычкой постоянно лакировать действительность. Последней каплей, подтолкнувшей Анфису Чехову хотя бы на один день отказаться от фильтров, стала ее же просьба сотруднице МФЦ обработать фото на загранпаспорт.

«Короче, вот вам фото без всего. Без фильтров, фотошопа, обработки, композиции, декораций и смысла. Критикуйте. Я готова», — пообещала поклонникам Анфиса Чехова.

Те же в ответ заявили, что не видят на снимке ничего, что могло бы их покоробить. Обычная взрослая женщина 43 лет, разве что очень уставшая.

«Что случилось, почему лицо так постарело и глаза грустные?», «Да, нормальная женщина своего возраста, вас же другие на видео снимают без всяких фильтров, так что ничего страшного. Просто на этом фото вы как будто у станка две смены отпахали», — высказываются в Сети.

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