«Он медленно ходит»: сын Алибасова объяснил, почему возил отца по Шереметьево в инвалидной коляске

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему возил отца в инвалидной коляске по аэропорту Шереметьево несколько дней назад.

«Он очень медленно ходит. Мы за час до вылета приехали в аэропорт. Ему было тяжело идти. Спасибо сотрудникам аэропорта Шереметьево. Они дали коляску, чтобы мы доехали до зоны посадки. Ему было приятно. Я него пока серьезные проблемы с памятью. Есть небольшая положительная динамика. Ему надо показывать, где находится холодильник и туалет. Он все время пытается убежать на работу. Будем смотреть в течение двух недель, чтобы понять, будет или нет положительная динамика в его состоянии». Бари Алибасов – младший

Как отметил сын Алибасова, у него в Калининграде находится дочь. «Папа сюда переехал и будет долго здесь жить. Для меня это удобно. Не надо мне к нему мотаться в Москву. Надеюсь, что за несколько месяцев он придет в себя. Врачи вообще сказали, что он полностью никогда не восстановится, но я надеюсь вылечить его», — сказал Бари Алибасов – младший.

Ранее в Сети появились кадры, на которых Бари Алибасов передвигается в инвалидной коляске по аэропорту. Некоторые посчитали, что знаменитый продюсер обезножил.

Смотрите также: