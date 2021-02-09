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«Он медленно ходит»: сын Алибасова объяснил, почему возил отца по Шереметьево в инвалидной коляске

По словам Бари Алибасова – младшего, ближайшие недели родитель проведет вместе с ним в Калининграде.

«Он медленно ходит»: сын Алибасова объяснил, почему возил отца по Шереметьево в инвалидной коляске
Бари Алибасов. Фото: Globallookpress.com

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему возил отца в инвалидной коляске по аэропорту Шереметьево несколько дней назад.

Бари Алибасов-младший
Бари Алибасов – младший. Фото: instagram.com/barialibasovjr/

«Он очень медленно ходит. Мы за час до вылета приехали в аэропорт. Ему было тяжело идти. Спасибо сотрудникам аэропорта Шереметьево. Они дали коляску, чтобы мы доехали до зоны посадки. Ему было приятно. Я него пока серьезные проблемы с памятью. Есть небольшая положительная динамика. Ему надо показывать, где находится холодильник и туалет. Он все время пытается убежать на работу. Будем смотреть в течение двух недель, чтобы понять, будет или нет положительная динамика в его состоянии».

Бари Алибасов – младший

Как отметил сын Алибасова, у него в Калининграде находится дочь. «Папа сюда переехал и будет долго здесь жить. Для меня это удобно. Не надо мне к нему мотаться в Москву. Надеюсь, что за несколько месяцев он придет в себя. Врачи вообще сказали, что он полностью никогда не восстановится, но я надеюсь вылечить его», — сказал Бари Алибасов – младший.

Ранее в Сети появились кадры, на которых Бари Алибасов передвигается в инвалидной коляске по аэропорту. Некоторые посчитали, что знаменитый продюсер обезножил.

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