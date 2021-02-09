Как сестры: Алла Пугачева предстала со старшей дочерью на архивном снимке

Алла Пугачева уже много лет назад ушла со сцены. Примадонна редко выходит в свет. Она обожает роскошный замок в деревне Грязь, который для нее построил муж Максим Галкин. Большую часть своего времени Алла Борисовна посвящает воспитанию близнецов Гарри и Лиза.

Но между тем она все равно остается звездой номер один российского шоу-бизнеса. Миллионная армия поклонников с нескрываемым интересом следит за жизнью Аллы Пугачевой и ее семьи в Instagram. Обожают почитатели таланта певицы и предаваться воспоминаниям. Так что архивные фотографии Примадонны, которые время от времени появляются в фанатских пабликах, всегда вызывают неподдельный интерес.

На этот раз в Сети появилось фото, на котором Алла Пугачева запечатлена со старшей дочерью, Кристиной Орбакайте.

«Мать и дочь», — гласит подпись под кадром.

Снимок, судя по всему, был сделан лет десять-пятнадцать назад. Алла Борисовна и Кристина на нем очень похожи друг на друга. У двух певиц идентичный макияж с акцентом на глаза: смоки айс, а помада на губах нейтрального, персикового оттенка.

«Какие шикарные», «Как сестры», «Звездочки», «Замечательная наша Алла, и дети у нее просто чудо, и внуки», — восхищаются поклонники.

Смотрите также