«Дарья, надо худеть»: Пынзарь в мини-юбке с камуфляжным принтом подчеркнула массивные бедра и ягодицы

Бывшая участница проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева устроила роскошный праздник по случаю дня рождения сына Мирона. Торжество в честь трехлетия малыша состоялось в турецкой Аланье. Нелли арендовала ресторан с верандой с видом на море. В числе гостей праздника оказались друзья Ермолаевой по проекту «Дом-2» — Саша Артемова и Дарья и Сергей Пынзарь.

Для детского праздника Даша Пынзарь облачилась в мини-юбку с камуфляжным принтом, которая туго обтянула ее ягодицы и бедра, а также в грубые черные ботинки на тракторной подошве.

«Мирончику огромного счастья! Удачи, здоровья, чтобы мамочка и папочка всегда гордились», — написала Дарья Пынзарь в Instagram под фото веселой компании.

Экс-участницу тут же захейтили в комментариях за неуместный наряд, который к тому же подчеркнул недостатки ее фигуры.

«Даша, ну как так можно было одеться на детский праздник?», «Она то одевается как подросток-переросток, ни элегантности, ни вкуса, то грудь вся наружу», «Сережка в цветнике, среди дам», «Дарья, надо худеть», — высказываются в Сети.

Напомним, Дарью Пынзарь довольно часто критикуют за неудачные образы.

Провальным сочли ее аутфит и на вечеринке в честь дня рождения младшей дочери Ксении Бородиной. Туда Дарья явилась в пышном платье из органзы.

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