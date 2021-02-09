Любовь и море: бывший муж Юлии Началовой увез семью в Турцию

Футболист Евгений Алдонин после расставания с ныне покойной певицей Юлией Началовой создал новый брак. Уже несколько лет он счастлив рядом с красавицей-женой Ольгой, которая подарила ему сына Артема и дочку Анжелику. После смерти Юлии Началовой Евгений Алдонин взял на себя и заботы о старшей дочери Вере. Девочка живет с бабушкой и дедушкой, но часто бывает в доме отца, дружна с мачехой и обожает младших братика и сестренку.

Сейчас Евгений Алдонин вместе с женой Ольгой и детьми находится в турецкой Анталье. На побережье Средиземного моря уже настоящая весна, там плюс девятнадцать градусов. Семья наслаждается теплом и прогулками по пустынным пляжам, а Евгений Алдонин еще и успевает тренироваться.

В сторис Instagram жена футболиста Ольга поделилась видео, на котором запечатлела прогулку по берегу моря, а также делающую уверенные шаги дочку Анжелику, которой в ноябре исполнился год.

Веры Алдониной на видео нет. Судя по всему, 14-летняя наследница покойной певицы Юлии Началовой по каким-то причинам не смогла составить компанию папе и его семье.

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