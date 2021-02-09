«Если так и дальше пойдет»: Вика Цыганова отреагировала на идею снести памятник Михаилу Кругу в Твери

Певица высказалась об инициативе одного из жителей города, обратившегося к президенту.

Звезда шансона Вика Цыганова, которая была дружна с ныне покойным исполнителем Михаилом Кругом, дала понять, что очень обеспокоена инициативой жителя города Твери.

Мужчина написал обращение к президенту России с просьбой избавить Тверь от памятника Михаилу Кругу, якобы, монумент оскорбляет его и служит напоминанием о лихих 90-х годах.

Вика Цыганова с такой постановкой вопрос категорически не согласна. Она уверена, что памятник и все, что связано с именем Михаила Круга, привлекает в Тверь туристов, а сам монумент стал одной из достопримечательностей города.

«Творчество Михаила Круга — это песни о тяжелой жизни простых людей, о сложных временах, которые прошла наша страна», — написала Цыганова в Instagram.

Вокалистка добавила, что памятник Кругу создавал ее муж Вадим Цыганов, который еще и написал множество прекрасных песен.

«Если так и дальше пойдет, мы лишимся народной музыки, классической литературы, любимых фильмов и будущего», — заключила Виктория Цыганова.

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