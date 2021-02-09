«Государство обязано поддерживать»: Юрий Лоза высказался о помощи артистам

Тема поддержки творческих людей, которые материально пострадали из-за пандемии коронавируса и связанных с нею ограничений, вновь начала активно муссироваться.

Накануне народный артист России Владимир Винокур заявил, что власти должны помочь финансово деятелям культуры и искусства.

С известным юмористом солидарен и автор хита «Плот» Юрий Лоза. Он считает, что у государства накоплено достаточно ресурсов. По мнению Лозы, сейчас как раз тот самый момент, когда их можно потратить, ведь резервы для того и создаются, чтобы использовать их в случае форс-мажора.

Причем, по словам Юрия Лозы, властям стоит обратить внимание не только на тех, кто выходит на сцену.

«Государство обязано поддерживать всех государственных служащих, не только артистов. Всем, кому тяжело, надо помогать, поэтому у государства должны быть для этого определенные ресурсы, и они есть. У нас есть какие-то фонды, загашники, и сейчас самое время их использовать для помощи тем, кто волею обстоятельств не смог зарабатывать себе на жизнь», — высказался Юрий Лоза в беседе с Пятым каналом.

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