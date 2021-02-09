«Отдельный вид милоты»: сын Валерии похвастался новыми нарядами малышки Селин

Новоиспеченная знаменитая бабушка впервые побывала в гостях у внучки и привезла подарки.

Внучке певицы Валерии Селин Шульгиной уже 1 месяц. Девочка появилась на свет в первый день нового года у младшего сына звезды, 22-летнего Арсения и его молодой жены Лианы. Родители души не чают в крошке, и вот, наконец, с внучкой лично увидеться смогла и новоиспеченная бабушка.

Валерия посетила семью сына накануне и смогла понянчиться с малышкой Селин, от которой просто без ума.

Бабушка приехала не с пустыми руками. Шульгин показал, какие подарки преподнесли родные и друзья. Это комплект розовых вещичек, усыпанный стразами – для маленькой принцессы.

«Друзья родителей передали для нашей малышки вот такой милый подарок», — показал Шульгин. И признал: «Детские вещи – это отдельный вид милоты».

Напомним, Арсений и Лиана Шульгины сыграли свадьбу в августе прошлого года. Вскоре молодые объявили, что ждут первенца, и позже обнародовали пол ребенка.

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