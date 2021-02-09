«Моя новая любовь»: невестка Орбакайте пополнила гардероб стеганой сумкой-торбой

Старший сын Кристины Орбакайте, 29-летний Никита Пресняков, уже три года женат на модели Алене Красновой. Муж с женой не спешат делать родителей бабушками и дедушками и пока живут для себя, строят карьеру, наслаждаются жизнью.

Красавица невестка Орбакайте занимается моделингом, следит за трендами в одежде и аксессуарах, неплохо разбирается в тенденциях. И в своем микроблоге не только делится снимками со стильных фотосессий, но и советами о том, как и что сегодня лучше надеть.

В новом видео модель похвасталась обновкой, девушка пополнила коллекцию сумочек новенькой торбой через плечо в трендовом исполнении – стеганой с металлическим декором.

«Моя новая любовь», — призналась на видео модница.

Девушка уже встроила новенькую сумочку в свой аутфит, дополнив ею леопардовую рубашку и безразмерные брюки-трубы.

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