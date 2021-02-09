Стало известно, кто сменит Кирилла Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра»

Кирилл Серебренников с 2012 года возглавлял «Гоголь-центр». Он устраивал там кинопоказы, концерты и лекции. Три актерских труппы работали под его началом. Однако в 2017 году режиссера обвинили в хищении крупной суммы денег. Его посадили под домашний арест, лишь в 2020 году завершились судебные тяжбы. Серебренникова признали виновным и приговорил к трем годам условного срока с крупным штрафом.

На фоне случившегося стало известно, что власти Москвы не собираются продлевать с ним контракт. Многие критики вступились в поддержку режиссера. Однако 9 февраля вышел официальный приказ о том, что с 26 февраля новый контракт будет подписан с Алексеем Аграновичем. Он и заменит Кирилла на посту худрука «Гоголь-центра». Официальные документы появились в Сети, а вскоре и в Департаменте культуры Москвы подтвердили, что приказ уже подписан.

Агранович одно время был заместителем председателя Сахалинского совета по развитию кинематографии. Также он ставил постановки в разных театр, включая «Квартет И». Две его работы шли и в «Гоголь-центре» — «Обыкновенная история» и «Маленькие трагедии». Зрители могут помнить Алексея Михайловича по ролям в кино. Он отметился в сериалах «ИП Пирогова», «Частица Вселенной» и «Естественный отбор».

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