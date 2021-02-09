Леди-шик: Ирина Понаровская показала тонкую талию в роскошном платье с эффектом мерцания

В свои 67 лет певица сохранила редкую стать.

67-летняя артистка Ирина Понаровская выбрала для своего концертного образа роскошное черное платье в пол с широкой юбкой. На фоне облегающего верха она хорошо выделила тонкую талию певицы.

При этом звезда поддержала тренд на мерцание. В свете софитов ткань ее наряда переливалась, привлекая к себе внимание публики. Ирина не стала украшать свой лук колье или ожерельями, остановившись лишь на трендовых серьгах-кольцах.

«Шик, блеск, красота!», «Какая же вы красавица», «Великолепная», «Роскошная», «Дива!», «Браво!», «Огонь», «Неподражаемая, как же я вас обожаю», «Образ королевы», «Императрица сцены!» — прокомментировали лук Понаровской пользователи Сети.

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