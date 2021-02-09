Максакова после серии скандалов на шоу Борисова покинула Россию, улетев в Киев

При этом оперная дива должна снова приехать в нашу страну в самое ближайшее время.

Оперная дива Мария Максакова улетела из России в столицу Украины Киев. При этом в недалеком будущем она снова приедет на родину. У нее здесь еще масса нерешенных дел. Об отъезде звезды из России сообщила модный дизайнер Аника Керимова.

«Маша уже уехала в Киев, к своему ребенку. У нас с ней много общих знакомых. Вскоре она вернется в Москву снова. Она хочется наладить отношения со своей великой мамой. И я от души ей желаю этого».

Аника Керимова

Как отметила Керимова, ее подруге сейчас крайне непросто в психологическом плане. Все происходящее вокруг нее привело к огромному стрессу, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Мария Максакова устроила серию скандалов на шоу Дмитрия Борисова. Особенно у нее не сложились отношения с экспертом-криминалистом Галиной Запорожцевой. Во время одного из эфиров она назвала женщину моральным уродом. В другой раз, когда Запорожцева пробовала ей возразить, она просто заголосила оперным голосом, так что всем в студии пришлось на время замолчать.

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