Дива в мехах: Анна Нетребко прогулялась по Петербургу в бирюзовой шубе из норки

Анна Нетребко поддержала тренд на синий цвет, ранее о нем рассказывал Валентин Юдашкин на шоу «Модный приговор» Первого канала. Актуальны практически все его оттенки.

больше по теме Уже не антитренд: Агилера в карамельном тренче взошла на борт самолета с модной сумкой из пластика Американская певица умело сочетала в образе несколько оттенков красного.

Оперная дива смогла себе позволить приобрести сразу две шубки в популярном тоне. Ранее она уже отметилась в двубортной модели классического образца со стриженой пушниной ультрамаринового оттенка. В сопровождении мужа Юсифа Эйвазова, сына Тьяго и друзей она прогулялась в ней по Москве, заглянув в один из дорогих ресторанов.

Также певица пополнила свой гардероб бирюзовой шубой с капюшоном. В этом дорогом облачении она появилась на улицах Санкт-Петербурга.

«Мороз и солнце — день чудесный», — подписала она обнародованное фото в мехах в своем микроблоге.

«Шикарная!», «Как Снегурочка!», «Восхитительная красавица», «Русская звезда», «Шуба роскошная и женщина в ней тоже», — прокомментировали кадр фолловеры.

Смотрите также