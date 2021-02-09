«Моя красавица, куда?»: 71-летняя Пугачева в картузе и кожаной мини-юбке покрасовалась в особняке

71-летняя Алла Пугачева, как ни раз говорил историк моды Александр Васильев, большая поклонница мини. Так, в своем особняке в подмосковной деревне Грязь она покрасовалась в кожаной мини-юбке «солнце» и полусапожках на каблуке. Образ Примадонны дополнил джемпер, также к своему луку певица подобрала картуз с козырьком. Выглядела артистка по-молодежному смело. За это Аллу Борисовну и хвалит ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале. Историк моды уточнил, что замужество явно пошло певице на пользу: она не только похорошела, но и постройнела.

В отличие от звездной мамы, Лиза Галкина подобрала более практичный лук. Она примерила джинсы скинни и тренч оверсайз. При этом акцентной деталью образа стала алая шапочка с помпоном и лаковые вишневые ботиночки.

Муж Примадонны смонтировал видеоролик, сначала он позировал на камеру с сыном Гарри во время прогулки по заснеженному саду, а потом показал, как его супруга с дочкой Лизой собираются идти по магазинам.

«А куда собирается моя красавица?» — спросил дочку шоумен Максим Галкин. «Покупать подарки в магазин», — отметила Лиза.

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