Уже не антитренд: Агилера в карамельном тренче взошла на борт самолета с модной сумкой из пластика

Кристина Агилера отправилась в поездку в модном образе, сочетав несколько актуальных направлений в одном луке. Она наглядно показала поклонницам, как можно стильно комбинировать несколько оттенков красного, а также продемонстрировала сумку, которая сейчас в топе.

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Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева объяснила Teleprogramma.pro, в чем притягательность аутфита американской певицы.

«Контрастный динамичный образ в модной тенденции совмещения несколько стилей одновременно. Образ четкий и лаконичный, объединяющий в себе футуристический стиль с обтекаемыми линиями и пластиком (очки и сумка), деловой стиль с четкими, жесткими линиями (кожаный тренч и остроносую обувь на шпильке) и спортивный (мягкие широкие брюки на резинке и кулиске на талии, а также лонгслив). Все эти стили очень умело объединены между собой, организовав такой яркий образ. А главная фишка, которая, делает образ таким эффектным, то что в него добавили «инь» в виде остроносой обуви на шпильке и прозрачной сумки, что повысило градус женственности на фоне унисексуальности стилей (спорт, футуризм, деловой). Большую роль сыграло яркое, но гармоничное цветовое комбинирование. Все цвета имеют в своем составе красный, в том числе и самолет. Детали увязывают все в единую целостную картинку», — рассказала Лариса Тимиряева.

Эскперт заметила, что спортивный расслабленный стиль миксуется практически с любым другим стилем, добавляя ему динамики. И это очень хорошо заметно в данном образе. Кожа в настоящий момент – на пике популярности. А тренчи — это классика, которая из моды уже и не выйдет.

«Модный объем здесь применен в аксессуарной группе: очках и сумке и очень грамотно. Они в одном футуристическом стиле и из одного материала, что тоже играет роль в восприятии аутфита. Все просто здорово! Пример того, как гармонично демонстрировать модную тенденцию совмещения несовместимого», — высказалась Лариса.

Отдельно имиджмейкер-стилист выделила сумку Кристины Агилеры, на которую явно стоит обратить внимание модницам. «Пластик вновь заявил о себе и пластиковые сумки, которые мы отложили в 2020 году как антитренд, вновь достаем и носим», — заметила собеседница журналиста Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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