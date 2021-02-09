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«Прошу сжечь павильон»: Пельш с юмором ответил на возможность существования «Угадай мелодии» без него

По словам телеведущего, у программы большой запас прочности.

«Прошу сжечь павильон»: Пельш с юмором ответил на возможность существования «Угадай мелодии» без него
Валдис Пельш. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Валдис Пельш в шуточной форме ответил на вопрос, возможно ли существование программы «Угадай мелодию» без него.

Валдис Пельш
Валдис Пельш. Фото: Globallookpress.com

«Один режиссер, когда узнал, что он лишается театра и его заменит другой человек, сказал труппе: «Театр сжечь». Вот и я бы спокойно отправил СМС своему продюсеру: «Прошу сжечь павильон».

Валдис Пельш

Как отметил Валдис Пельш, участие в популярной программе звезд первой величины — это пагубный путь. По его словам, когда в подобных программах он видит своих коллег и известных личностей, то просто переключает канал. Программу «Угадай мелодию», как думает Пельш, надо воспринимать, как неизвестность и вызов. Основной посыл у нее должен быть, как в прошлом. Стать героем программы и выиграть деньги, сообщает портал News.ru.

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