Тоска и слезы: Бузова в ответ на песню Манукяна о расставании представила свой грустный трек о любви

В нем девушка предается воспоминаниям о былых чувствах и музыке, под которую они танцевали.

В январе Ольга Бузова пышно отпраздновала свое 35-летие. Но бойфренда Давида Манукяна рядом с именинницей на светском вечере уже не было — девушка накануне объявила о разрыве с блогером. Они казались идеальной парой, не скрывали своих чувств на камеру и даже заключили брак на Мальдивах, проведя там шуточную свадьбу.

Спустя время после разрыва, экс-бойфренд представил романтическую песню, которую посвятил расставанию с Бузовой. А парой дней позже поющая телеведущая дала свой ответ — она представила анонс нового трека о любви.

«Грустный трек». 23.59 / 11 февраля», — проанонсировала певица релиз. И отметила: «В нем поет моя душа… Я надеюсь, что вы меня прочувствуете и поймете».

Отрывок из клипа, которым поделилась Бузова, представляет из себя душераздирающий эпизод, в котором девушка со слезами на глазах грустит под трек, вспоминая, как эта мелодия сопровождала их в танце.

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