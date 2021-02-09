Дженнифер Лоуренс пострадала из-за взрыва на съемках комедии с Леонардо Ди Каприо

Работа над фильмом «Не смотри вверх» была приостановлена на несколько дней.

Съемки новой комедии Netflix «Не смотри вверх» обернулись для голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс травмами. По сюжету, в фильме должен был произойти взрыв, в результате которого герои попали под град из осколков стекла. Киношники не стали рисовать эту сцену на компьютере и подготовили настоящий взрыв, вот только из-за этого спецэффекта главная актриса действительно пострадала, получив несколько легких травм.

Как сообщает The Hollywood Reporter, инцидент произошел 5 февраля, после чего съемки были приостановлены. 30-летней актрисе выделили несколько дней на восстановление, после чего она должна вернуться на площадку.

Напомним, в этой картине она играет вместе с Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Мэттью Перри, певицей Арианой Гранде и другими знаменитостями. По сюжету, двое мелких ученых-астрономов высчитывают, что через полгода на Землю упадет метеорит, который уничтожит человечество. Герои начинают информационную кампанию, чтобы оповестить людей о грядущей катастрофе, но никто не хочет им верить.

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