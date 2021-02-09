Мама-блогер: звезды, чьи родители популярны в Сети
Видео
Антитренды весны 2021 года: видеообзор
Видео

Несколько комнат, массажный кабинет, бильярд: как живет Алибасов в Калининграде

Продюсер вместе с сыном на время покинули столицу.

Несколько комнат, массажный кабинет, бильярд: как живет Алибасов в Калининграде
Бари Алибасов. Фото: Globallookpress.com

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, который несколько дней назад покинул Москву и улетел с сыном на Запад страны в Калининград, поселился в шикарной большой квартире на несколько комнат.

В апартаментах имеется массажный кабинет, большой бильярдный стол, за которым продюсер сможет коротать вечера. Заботится о продюсере на Западе страны его любимый сын Бари Алибасов – младший.

«Вчера с папой ужинали, он съел очень много сырников. Отец любит это блюдо и на завтрак, и на обед, и на ужин. Но надо разнообразить его рацион. А сегодня у папы будет кастинг. Врачи сказали, что папе надо работать, и его мозг будет включаться».

Бари Алибасов – младший

Ранее стало известно о том, что Бари Алибасов официально оформил развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Особую роль в этом деле сыграла дочка актрисы — Ольга. Наследница режиссера Василия Шукшина не раз критиковала музыкального продюсера, отзываясь о нем в нелестных тонах, сообщает «СтарХит».

Смотрите также:

Тэги

Бари АлибасовБари Алибасов-младшийГруппа "На-на"КалининградНовости google