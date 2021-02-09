По совету Хромченко: Эмма Малинина выгуляла трендовую косуху с джоггерами и кроссовками

58-летняя жена известного музыканта обладает безупречным вкусом в одежде и следит за трендами.

Эмма Малинина, третья жена музыканта Александра Малинина, обладает стройной фигурой и яркой внешностью. В свои 58 лет блондинка совсем не выглядит бабушкой, хотя у нее подрастает уже двое внуков. Бизнесвумен знает, как поддерживать себя в форме, отслеживает модные тренды и всегда выглядит эффектно.

Накануне жена Малинина отправилась на прогулку по набережной в куртке-косухе и джоггерах. В качестве обуви красавица предпочла кроссовки – семья Малининых проживает на юге Германии, поэтому мягкие европейские зимы позволяют модницам экспериментировать с образами.

Еще фэшн-критик Эвелина Хромченко ранее обращала внимание девушек на куртки-косухи. Телеведущая уверена, что подобная вещица должна быть в гардеробе у каждой уважающей себя модницы:

«Нынешний сезон — это прямо праздник для приобретения косух. Потому что наконец-то и дизайнеры, обеспокоенные положением дел в мире, понаделали базовые модели. Но более или менее осовременили их», — отмечала Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале.

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