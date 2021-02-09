«Орехи в песочке обваляла»: Седокова взбудоражила пляж тугими формами в красивом бикини

Анна Седокова со времен участия в музыкальной группе «ВИА Гра» сохраняет имидж секси-дивы. Сейчас ей уже 38 лет, она счастлива в браке с футболистом Янисом Тиммой и является мамой трех детей. Тем не менее не расстается со своим эротичным образом никогда.

Обладательница роскошной груди, тонкой талии и наливных бедер волнует поклонников по всему постсоветскому пространству, а ее фан-аккаунты наполняются эффектными кадрами в самых дерзких бикини. Одна из таких страничек обнародовала снимок Анны, на котором она предстает в актуальном бикини с рюшами, принтованным изящными цветами.

Звезда запечатлелась, сидя на большом камне у побережья, красиво согнув ноги и сделав акцент на своих сочных формах.

«Орехи в песочке обваляла слегонца, очень пикантно», «Пляж просто в осадке», «Бомба! Пушка! Где пожарные?», «Поправилась что ли? Откуда такие орехи появились?», «Завидую Янису, такую женщину урвал!», «Да уж, это вам не современные худосочные модели, прекрасные формы, роскошные, можно смотреть столь же долго, как и на огонь», «Знойная леди, отпад», — откликнулись пользователи Сети.

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