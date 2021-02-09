«Адское логово»: Савичева вспомнила тяжелое расставание с Фадеевым и его продюсерским центром

Певица Юлия Савичева объяснила, почему несколько лет назад она прекратила свое сотрудничество с продюсерским центром Максима Фадеева. Этот человек долгое время был для нее словно второй отец. Именно он посоветовал ей попробовать свои силы на «Фабрике звезд», которая стала трамплином певицы к успеху.

Как отметила Савичева, в какой-то момент Фадеев стал от нее отдаляться. Она уже не могла, как раньше позвонить ему в любое время и поговорить по душам. Продюсеру стали говорить про нее много лживых фактов. Когда она пыталась выйти на связь с Фадеевым, то он в непродолжительном разговоре с ней сказал, что она просто его обманывает.

«Каждая наша беседа заканчивалась чувством вины. Со временем оно меня уже не покидало. Миллион раз думала, что я могла сделать такого ужасного, что вызвало в нем такие эмоции. Только спустя время поняла, что происходит. Его продюсерский центр — это адское логово». Юлия Савичева

Напомним, что злопыхателям удалось добиться ее ухода от Фадеева. Все песни остались у продюсерского центра. Певица на какое-то время осталась без средств к существованию, сообщает портал 7days.ru.

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