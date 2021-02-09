Дамы в имиджевых очках: дочь Климовой повторила образ матери, представ с ней на светской тусовке

Екатерина Климова в сопровождении своей 18-летней дочери Елизаветы Хорошиловой появилась на закрытом предпоказе комедии «Родные». Премьера прошла в московском киноцентре «Октябрь» 8 февраля. На широких экранах лента выйдет 11 февраля.

Еще год назад 43-летняя звезда сериала «Бедная Настя» хвасталась, что носит со своей дочерью наряды одного размера. Теперь девушка не только догнала свою родительницу по фигуре и росту, но стала еще больше похожа на нее лицом. Кроме того, студентка МГУ любит повторять за матерью ее образы. Вот и на светской встрече они предстали с одинаковыми прическами, очками и в одежде одной тональности.

Отметим, что Елизавета — старшая дочь актрисы, она родилась в первом браке Екатерины Климовой с ювелиром Ильей Хорошиловым. Потом Екатерина вышла замуж за артиста Игоря Петренко, подарив ему сыновей Корнея и Матвея. В третьем законном союзе с коллегой по театральной сцене Гелой Месхи у нее родилась дочь Белла.

Смотрите также