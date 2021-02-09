Сочная и мокрая: Алена Шишкова в бикини засветила пышную грудь

Модель Алена Шишкова прославилась благодаря участию в конкурсе «Мисс Россия-2012», где завоевала титул 2-й вице-мисс. Красавица вскоре стала появляться в компании с Тимуром Юнусовым, наиболее известным как рэпер Тимати, и через некоторое время родила ему первенца — дочку Алису. Однако, их союз оказался недолговечным — музыкант увлекся «коллегой» Шишковой — моделью Анастасией Решетовой.

Сейчас Шишкова тщательно скрывает личную жизнь. Девушка не стремится афишировать, с кем встречается, и поэтому в ее микроблоге можно найти только фото и видео с ней и ее наследницей. В настоящее время блондинка отдыхает на Мальдивах, и шлет оттуда жаркие приветы фолловерам.

На новом снимке красавица предстала в пикантном ракурсе, представившем пышный бюст Шишковой во всей красе. Девушка позирует на камеру, находясь в океане, по ее телу стекают капельки воды, играя на солнце.

«Очень очень очень красивая девушка», «Фото очень», «Ничоси», «Не слушай их! Грудь шикарная», «Все пялятся на грудь», «И шарики тоже огонь», «Красивая», «Богиня», — пишут под публикацией поклонники.

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