Мама-блогер: звезды, чьи родители популярны в Сети
Видео
Антитренды весны 2021 года: видеообзор
Видео

«Я его разрушил»: Петр Мамонов объяснил, почему рухнул его первый брак

В союзе он жил восемь лет, и у него есть сын от первых отношений.

«Я его разрушил»: Петр Мамонов объяснил, почему рухнул его первый брак
Петр Мамонов. Фото: Globallookpress.com

Актер и музыкант Петр Мамонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему рухнул его первый брак.

Петр Мамонов и Борис Корчевников
Петр Мамонов и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Первый раз я женился в 21 год. Я умел все. Мог штопать, стирать, убирать квартиру, строгать, пилить. Меня всему научила мама. Она рано выбросила меня во взрослую жизнь. А потом я женился. Она была моей любимой девушкой. В браке мы были восемь лет, потом я его разрушил. Я жил определенным образом. Мне было очень весело, но окружающим было страшно».

Петр Мамонов

Как отметил Мамонов, первый брак погубили его вредные привычки. «Они и разрушили мой царственный союз любви. То есть черти. Я начал служить чертям. Выпивал и закусывал без меры. У дьявола задача одна — разделить. Вот он и разделил нас. Путем моего пьянства. Моему сыну Илье от первого брака уже 42 года. Мы общаемся. Он замечательный пацан. Он занимается распространением средств связи. Специалист в этом деле», — заявил Петр Мамонов.

Напомним, что Петр Мамонов известный российский музыкант и актер. Он известен широкой публике по группе «Звуки Му», а также кинофильмам и моноспектаклям.

Смотрите также:

Тэги

Новости googleПетр МамоновПетр Мамонов последние новостиПрограмма "Судьба человека"