«Я его разрушил»: Петр Мамонов объяснил, почему рухнул его первый брак

В союзе он жил восемь лет, и у него есть сын от первых отношений.

Актер и музыкант Петр Мамонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему рухнул его первый брак.

«Первый раз я женился в 21 год. Я умел все. Мог штопать, стирать, убирать квартиру, строгать, пилить. Меня всему научила мама. Она рано выбросила меня во взрослую жизнь. А потом я женился. Она была моей любимой девушкой. В браке мы были восемь лет, потом я его разрушил. Я жил определенным образом. Мне было очень весело, но окружающим было страшно». Петр Мамонов

Как отметил Мамонов, первый брак погубили его вредные привычки. «Они и разрушили мой царственный союз любви. То есть черти. Я начал служить чертям. Выпивал и закусывал без меры. У дьявола задача одна — разделить. Вот он и разделил нас. Путем моего пьянства. Моему сыну Илье от первого брака уже 42 года. Мы общаемся. Он замечательный пацан. Он занимается распространением средств связи. Специалист в этом деле», — заявил Петр Мамонов.

Напомним, что Петр Мамонов известный российский музыкант и актер. Он известен широкой публике по группе «Звуки Му», а также кинофильмам и моноспектаклям.

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