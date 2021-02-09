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«Фантастический концерт»: Юдашкина в натуральной шубе цвета мокко отметилась в консерватории

В заведение жена кутюрье пришла в сопровождении подруги.

«Фантастический концерт»: Юдашкина в натуральной шубе цвета мокко отметилась в консерватории
Марина Юдашкина. Фото: instagram.com/marinayudashkina/

Марина Юдашкина вышла в свет в компании подруги Татьяны Гвилавы. Женщины, облаченные в натуральные шубы оттенка мокко, решили устроить себе культурный вечер классической музыки.

Жена известного российского кутюрье в личном блоге сделала небольшой фотоотчет с прошедшего мероприятия.

«В большом зале консерватории прошел фантастический гала-концерт со всемирно известными оперными артистами! Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Екатерина Семенчук, Дмитрий Корчак. Приятная встреча с Николаем Басковым», — подписала она снимок.

Отметим, что Марина – большая любительница пушнины. В ее гардеробе есть далеко не одна шуба моделей от мини до самого пола. Любит выйти на морозную улицу в мехах и ее муж Валентин Юдашкин.

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