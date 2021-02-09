Ксения Алферова приглашает на литературную встречу, посвященную Анне Ахматовой

25 февраля актриса Ксения Алферова устроит свои очередные «Литературные посиделки» в московском ДК имени Зуева. Эта встреча будет посвящена биографии и творчеству поэтессы Анны Ахматовой.

«Анна Андреевна прожила долгую жизнь, сложную жизнь. Была ли счастлива?! Сложный вопрос, она была очень закрытым человеком, который сам часто себе все усложняет, она была поэтом и подчинила всю свою жизнь Музе, это простого женского счастья не добавляет, даже отнимает. Оно у нее было яркой вспышкой, в молодости, так мне чувствуется. А дальше думаю, душу согревали лишь Муза и друзья», — рассуждает Алферова об Ахматовой в Instagram.

Начало мероприятия — в 19 часов. Оно пройдет в доме культуры и одновременно будет транслироваться онлайн. Запись эфира по билету можно будет посмотреть еще в течение месяца после прямого эфира.

Напомним, Анна Ахматова (1889-1966) была русской поэтессой Серебряного века, женой Николая Гумилева. Многие члены ее семьи подверглись репрессиям, что нашло отражение в ее стихах. При жизни творчество женщины замалчивалось, а сама она подвергалась преследованиям.

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