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Ксения Алферова приглашает на литературную встречу, посвященную Анне Ахматовой

Актриса раскроет, нашла ли культовая поэтесса свое женское счастье.

Ксения Алферова приглашает на литературную встречу, посвященную Анне Ахматовой
Ксения Алферова поделится мыслями о судьбе Анны Ахматовой. Фото: Global Look Press

25 февраля актриса Ксения Алферова устроит свои очередные «Литературные посиделки» в московском ДК имени Зуева. Эта встреча будет посвящена биографии и творчеству поэтессы Анны Ахматовой.

«Анна Андреевна прожила долгую жизнь, сложную жизнь. Была ли счастлива?! Сложный вопрос, она была очень закрытым человеком, который сам часто себе все усложняет, она была поэтом и подчинила всю свою жизнь Музе, это простого женского счастья не добавляет, даже отнимает. Оно у нее было яркой вспышкой, в молодости, так мне чувствуется. А дальше думаю, душу согревали лишь Муза и друзья», — рассуждает Алферова об Ахматовой в Instagram.

Начало мероприятия — в 19 часов. Оно пройдет в доме культуры и одновременно будет транслироваться онлайн. Запись эфира по билету можно будет посмотреть еще в течение месяца после прямого эфира.

Напомним, Анна Ахматова (1889-1966) была русской поэтессой Серебряного века, женой Николая Гумилева. Многие члены ее семьи подверглись репрессиям, что нашло отражение в ее стихах. При жизни творчество женщины замалчивалось, а сама она подвергалась преследованиям.

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Анна АхматоваКсения Алферовалекциялитературапоэтрусская литература